Nome nuovo per la Salernitana in attacco. Idea Maggiore a centrocampo (Di martedì 28 giugno 2022) Morgan De Sanctis, nuovo DS dei campani, è al lavoro per trovare nuovi rinforzi in vista della prossima stagione. L'ex portiere del Napoli avrebbe puntato un Nome nuovo per la Salernitana per completare il reparto offensivo. A centrocampo invece spunta il Nome di Giulio Maggiore dello Spezia e Galoppo del Banfield. Qual è il Nome nuovo per la Salernitana in attacco? Per la prossima stagione il direttore sportivo sta pensando a Ben Brereton, attaccante classe 1999? del Blackburn. Cileno, ma di chiare origini inglesi, l'attaccante ha disputato una buonissima stagione con la maglia dei Rovers, segnando 22 reti in 35 presenze nella Championship inglese. Forte fisicamente, ma anche molto agile ed è ...

