Niente Wimbledon per Berrettini: ha il Covid (Di martedì 28 giugno 2022) Matteo Berrettini, positivo al Covid, costretto al ritiro dal torneo di Wimbledon 2022. L'azzurro, finalista un anno fa, avrebbe dovuto esordire oggi nel primo turno contro il cileno Cristian Garin. '... Leggi su globalist (Di martedì 28 giugno 2022) Matteo, positivo al, costretto al ritiro dal torneo di2022. L'azzurro, finalista un anno fa, avrebbe dovuto esordire oggi nel primo turno contro il cileno Cristian Garin. '...

Agenzia_Ansa : Berrettini positivo al Covid, niente Wimbledon: l'annuncio del tennista su Instagram #ANSA - RaiNews : Non ho parole per descrivere l'estrema delusione che provo'. Con queste parole @MattBerrettini ha annunciato il rit… - ottopagine : Berrettini positivo al Covid, niente Wimbledon - Roberto060282 : @OBerrettiniano Ma non capisco niente punti a Wimbledon… ma li tolgono lo stesso ??per quanto riguarda il covid … no comment ?? - Tempoaltempo09 : RT @ilCoperchio: Tennis: Berrettini positivo al Covid, niente Wimbledon. ... boh! che sia colpa di Djokovic? -