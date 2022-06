Matteo Berrettini è positivo al Covid e si ritira da Wimbledon | ecco come sta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 giugno 2022) Brutte notizie per i ‘fan’ e per il tennista, che a causa della positività alsi è visto costretto arsi da. A dirlo, pochi minuti fa, proprio lui su Instagram, con un post che immediatamente ha fatto accetta di like e commenti, tra il dispiacere dei suoi sostenitori.sta il tennistaha spiegato ai suoi followers (e sostenitori) di doverrsi da. Il motivo? È risultatoal. Ha raccontato, su Instagram, di aver avuto sintomi influenzali e di essere in isolamento da giorni. “Nonostante i sintomi non siano gravi, ho deciso che era importante ...