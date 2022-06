Locatelli | ' Casi in aumento | ecco perché In arrivo vaccini contro Omicron 4 e 5'

Pubblicità

È la prima volta dopo 4 mesi 'C'è una chiara sottostima del numero dei nuovi, molti non vengono riportati perché fanno tamponi a domicilio - ha detto, ospite di Buongiorno su SkyTg24 - ......anni precedenti questa estate si connota per una circolazione virale elevata e un numero diin ... Lo ha detto Franco, presidente del Consiglio superiore di Sanità, intervenendo su SkyTg24.I contagi e i ricoveri da Covid stanno risalendo sempre di più negli ultimi giorni. E il motivo, secondo Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di ...“C’è una chiara sottostima del numero dei nuovi casi, molti non vengono riportati perché fanno tamponi a domicilio – ha detto a Sky TG24 Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità ...