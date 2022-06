LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Wang Zongyuan stravince i 3 metri maschili, alle 19 la finale di Sargent Larsen/Timbretti Gugiu (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 17.20: Appuntamento alle 19 con la finale del sincro maschile dalla piattaforma. 17.17: E’ l’oro numero 98 nella storia per la Cina ai Mondiali di Tuffi. Vittoria per Wang Zongyuan davanti al connazionale Cao Yuan e al britannico Jack Laugher. 17.16: Wang Zongyuan chiude con un mostruoso quadruplo e mezzo avanti da 106.40. Il cinese fa la storia, perchè raggiunge il punteggio record di 561.95 17.14: Cao Yuan chiude con 492.85 con appena 66 punti con il quadruplo avanti. E’ argento. 17.13: Jack Laugher è sul podio. 97.50 con un strepitoso ultimo tuffo ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 17.20: Appuntamento19 con ladel sincro maschile dalla piattaforma. 17.17: E’ l’oro numero 98 nella storia per la Cina aidi. Vittoria perdavanti al connazionale Cao Yuan e al britannico Jack Laugher. 17.16:chiude con un mostruoso quadruplo e mezzo avanti da 106.40. Il cinese fa la storia, perchè raggiunge il punteggio record di 561.95 17.14: Cao Yuan chiude con 492.85 con appena 66 punti con il quadruplo avanti. E’ argento. 17.13: Jack Laugher è sul podio. 97.50 con un strepitoso ultimo tuffo ...

