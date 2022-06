Levante: per la prima volta dedica un post al padre defunto (Di martedì 28 giugno 2022) La cantante Levante ha deciso dopo 26 anni di condividere sul suo profilo Instagram un post commovente dedicato completamente al padre scomparso a causa di un tumore. Il dolore di Levante per la perdita del padre quando era bambina «È un dolore adulto. Eppure è tutto estremamente nitido davanti ai miei occhi», scrive l’artista. È un post molto lungo nel quale raccontare la sua esperienza con la morte del padre. La cantante dice che ognuno impiega il proprio tempo per l’elaborazione di un lutto e lei ci ha messo un bel po’ per togliere il senso di vergogna per aver perso il papà. Secondo la cantante, parlare di ciò che è accaduto è l’unico modo per accettare quella perdita. «Dirlo, forse, è servito a convincermi dell’assenza e ad ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 giugno 2022) La cantanteha deciso dopo 26 anni di condividere sul suo profilo Instagram uncommoventeto completamente alscomparso a causa di un tumore. Il dolore diper la perdita delquando era bambina «È un dolore adulto. Eppure è tutto estremamente nitido davanti ai miei occhi», scrive l’artista. È unmolto lungo nel quale raccontare la sua esperienza con la morte del. La cantante dice che ognuno impiega il proprio tempo per l’elaborazione di un lutto e lei ci ha messo un bel po’ per togliere il senso di vergogna per aver perso il papà. Secondo la cantante, parlare di ciò che è accaduto è l’unico modo per accettare quella perdita. «Dirlo, forse, è servito a convincermi dell’assenza e ad ...

