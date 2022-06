La Gazzetta presenta Gaetano | «Dicono sia il nuovo Insigne | lui si sente più simile a Hamsik»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 giugno 2022) L’edizione odierna delladello Sport dedica due pagine ai talenti più interessanti del prossimo campionato di Serie A. Scrive di «talenti indiscussi» dalle esperienze diverse. C’è Zalewski, che dopo aver conquistato proprio tutti alla Roma ha il difficile compito di ripetersi. E ovviamente Kalulu, la vera rivelazione della stagione del Milan. Spazio anche per Udogie, una gran stagione all’Udinese, e Scalvini, oramai quasi una certezza all’Atalanta. Vengono citati anche Gatti e, che tentano il salto dalla Serie B. Il calciatore del Napoli vieneto così: (…) discorsoper Gianlucache, dopo tre belle stagioni nella Cremonese, torna al Napoli (e non per pochi mesi come nel 2021).sia il, lui si ...