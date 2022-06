Gazzetta: “Per Di Maria siamo quasi al traguardo, ci potrebbe essere un tentativo per Zaniolo” (Di martedì 28 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport ha parlato della trattativa tra Di Maria e la Juventus. Le parti sembrano essere sempre più vicini: la rosea difatti ha fornito ulteriori dettagli a riguardo. “Per Di Maria siamo quasi al traguardo. Domenica è arrivata l’apertura e adesso siamo alla fase finale della trattativa. Mancano gli ultimi dettagli relativi a bonus e commissioni ai procuratori ma la Juve vede il traguardo. Di Maria potrebbe non essere l’unico esterno di attacco. Dipenderà anche dalle uscite a centrocampo oltre alla situazione di de Ligt e a seconda di come andrà avanti il mercato ci potrebbe essere un ulteriore tentativo per ... Leggi su seriea24 (Di martedì 28 giugno 2022) Ladello Sport ha parlato della trattativa tra Die la Juventus. Le parti sembranosempre più vicini: la rosea difatti ha fornito ulteriori dettagli a riguardo. “Per Dial. Domenica è arrivata l’apertura e adessoalla fase finale della trattativa. Mancano gli ultimi dettagli relativi a bonus e commissioni ai procuratori ma la Juve vede il. Dinonl’unico esterno di attacco. Dipenderà anche dalle uscite a centrocampo oltre alla situazione di de Ligt e a seconda di come andrà avanti il mercato ciun ulterioreper ...

