Facebook-Instagram rimuovono i post che offrono pillole abortive

Le pillole abortive diventano un tabù negli USA.rimuovono i post in cui si parla di farmaci anticoncezionali I colossi Social, a qualche giorno dalla sentenza che abolisce il diritto di aborto alle donne ...Nelle stesse ore in cui milioni di donne negli Stati Uniti cercavano sui social un aiuto per aggirare i divieti,cominciavano a rimuovere foto, meme, offerte di aiuto per inviare ...The Lincoln Police Department said a woman lost $40,000 to a scammer she thought was a famous actor messaging her on Instagram. On Monday, LPD said officers were contacted about a fraud case in which ...Facebook and Instagram have begun promptly removing posts that offer abortion pills to women who may no longer be able to access them.