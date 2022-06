Draghi: Putin non verrà al G20. Il Cremlino replica: non decide il premier italiano (Di martedì 28 giugno 2022) Dalla Baviera a Madrid . La diplomazia internazionale si è divisa oggi fra gli ultimi scampoli del G7 in Germania e le prime battute al vertice della Nato nella capitale spagnola ma pur cambiando ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 28 giugno 2022) Dalla Baviera a Madrid . La diplomazia internazionale si è divisa oggi fra gli ultimi scampoli del G7 in Germania e le prime battute al vertice della Nato nella capitale spagnola ma pur cambiando ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : #G7GER, seconda giornata di lavori. Draghi: Restiamo uniti a sostegno dell'#Ucraina. Se perde, tutte le democrazie… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Scontro tra #Draghi e Mosca. Il premier: 'No #Putin al #G20'. E il Cremlino reagisce duramente ?? - MediasetTgcom24 : Russia, Cremlino: 'Putin al G20? Non decide Draghi se va o no' #g20 #bali #mariodraghi #metànovembre #russo - antoniopaddeu : RT @fratotolo2: #Draghi: “#Putin non ci sarà in presenza al #G20, forse da remoto” Il Cremlino: “Non è Draghi che decide” - FabioMontale : RT @francofontana43: G20, Draghi: “Putin non ci sarà in presenza, forse da remoto”. Il Cremlino: “Non è lui che decide” Questa figuraccia D… -