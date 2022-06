Da Mosca sanzioni a moglie e figlia di Biden

Pubblicità

ale_dibattista : Alcune considerazioni da Mosca su gas, sanzioni e strategia occidentale - GuidoDeMartini : ?? ABBIAMO SBAGLIATO I CALCOLI?L'angosciante dubbio sulle sanzioni dopo 4 mesi di guerra ?? L'economia di Mosca non… - silvia_sb_ : I leoni da tastiera che mi spiegano le colpe della stagflazione, cioè le sanzioni europee contro Mosca che stanno a… - Frankf1842 : RT @ErmannoKilgore: Alcune considerazioni da Mosca su gas, sanzioni e strategia occidentale ... - aristogitone1 : RT @putino: Mosca ha aggiunto i nomi di altre 25 persone all'elenco delle sanzioni contro gli Stati Uniti. Tra loro ci sono Jill e Ashley B… -

RaiNews

La Russia ha impostoche comprendono il divieto di ingresso sul suo territorio alla moglie e alla figlia del presidente americano Joe Biden e altre 23 persone. La motivazione è la loro "linea russofobica". Lo ha ...Putin, così lo zar paga lo stipendio ai soldati (aggirando le): il ruolo di Gazprombank ... Il ministero, citato dalle agenzie di, ha affermato invece che un 'missile di precisione' ha ... Da Mosca sanzioni alla moglie e alla figlia di Biden L’obiettivo dei leader delle principali sette economie dei Paesi avanzati è quello di imporre un limite al prezzo del petrolio russo.Secondo Moody's, la Russia è ufficialmente in default per non aver pagato due obbligazioni da 100 milioni: Mosca nega il fallimento.