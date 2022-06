Covid-19, la continua disinformazione sul rapporto tra mascherine chirurgiche e comunità scientifica (Di martedì 28 giugno 2022) Circola un video nel quale vengono raccolti spezzoni di diversi talk show nei quali si sostiene, in varie formulazioni, che le mascherine chirurgiche contro il nuovo Coronavirus non siano di nessuna utilità per gli individui sani. Il video è stato pubblicato a gennaio 2022, ma le clip risalgono a ben prima, quando la conoscenza scientifica su Covid-19 e mascherine era diversa da quella odierna. Per chi ha fretta: Quello che viene detto nel video è vero: le mascherine chirurgiche non proteggono dal contagio gli individui sani che le indossano, ma sono efficaci solo nel prevenire la diffusione del virus da parte dei malati. Non viene menzionato, però, che le clip risalgono a febbraio e marzo 2020, quando non si sapeva che anche gli asintomatici possono diffondere ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Circola un video nel quale vengono raccolti spezzoni di diversi talk show nei quali si sostiene, in varie formulazioni, che lecontro il nuovo Coronavirus non siano di nessuna utilità per gli individui sani. Il video è stato pubblicato a gennaio 2022, ma le clip risalgono a ben prima, quando la conoscenzasu-19 eera diversa da quella odierna. Per chi ha fretta: Quello che viene detto nel video è vero: lenon proteggono dal contagio gli individui sani che le indossano, ma sono efficaci solo nel prevenire la diffusione del virus da parte dei malati. Non viene menzionato, però, che le clip risalgono a febbraio e marzo 2020, quando non si sapeva che anche gli asintomatici possono diffondere ...

