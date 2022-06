Caput Mundi, 335 interventi per Roma e territorio (Di martedì 28 giugno 2022) Il restauro conservativo, consolidamento e valorizzazione fra gli altri, delle Mura aureliane e Serviane, dell'insula ara Coeli e dell'acquedotto Claudio; la riqualificazione degli spazi pubblici dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) Il restauro conservativo, consolidamento e valorizzazione fra gli altri, delle Mura aureliane e Serviane, dell'insula ara Coeli e dell'acquedotto Claudio; la riqualificazione degli spazi pubblici dell'...

Pubblicità

iconanews : Caput Mundi, 335 interventi per Roma e territorio - Angelo10424676 : RT @Roma: Programma 'Caput Mundi', presentati i 335 progetti. Prevista la valorizzazione di 283 siti archeologici e culturali di #Roma e de… - Roma : Programma 'Caput Mundi', presentati i 335 progetti. Prevista la valorizzazione di 283 siti archeologici e culturali… - fisco24_info : Caput Mundi, 335 interventi per Roma e territorio: Progetto da 500 mln euro. Garavaglia, da tutela siti a città 4.0 - criscuolo_m : RT @MTurismoItalia: Il ministro del Turismo, @massimogara è intervenuto stamattina in Campidoglio con il sindaco @RobertoGualtieri alla pre… -