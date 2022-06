Calcio: Hakim Mastour riparte dalla seconda divisione marocchina (Di martedì 28 giugno 2022) Hachim Mastour ha deciso da svincolato di accettare la proposta dell’Athletic Zemamra, club di Casablanca militante nella seconda divisione marocchina (equivalente della Serie B italiana). L’obiettivo dell’ex Milan è provare a ripartire dopo una carriera che, almeno per il momento, non ha rispettato le attese. A dare l’annuncio proprio la sua nuova squadra, che ha sottolineato con molto orgoglio le esperienze passate del giocatore. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Hachimha deciso da svincolato di accettare la proposta dell’Athletic Zemamra, club di Casablanca militante nella(equivalente della Serie B italiana). L’obiettivo dell’ex Milan è provare a ripartire dopo una carriera che, almeno per il momento, non ha rispettato le attese. A dare l’annuncio proprio la sua nuova squadra, che ha sottolineato con molto orgoglio le esperienze passate del giocatore. SportFace.

