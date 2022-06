(Di martedì 28 giugno 2022) La prossima domenica 3inizierà la nuova stagione del: il club neo-cadetto, si ritroverà infatti alle 19 al Centro sportivo diper iniziare il ritiro precampionato; dal giorno dopo invece, lunedì 4, inizieranno agli. Ad Asseminello, Liverani metterà sotto i suoi ragazzi in doppie sedute fissate al mattino (9.30) e al pomeriggio (18). Match amichevoli che coinvolgeranno delle selezioni di calciatori di squadre sarde sono in programma il 10 e il 12. A chiusura del ritiro, la tradizionale partita con l’Olbia, primo impegno contro una compagine professionista: il “Trofeo Sardegna” si giocherà sabato 23allo stadio Nespoli alle ore 19.30. E ancora, la settimana successiva due amichevoli internazionali: mercoledì 27 ...

Pubblicità

sportface2016 : #Cagliari: il prossimo 3 luglio al via il raduno ad #Assemini, dal 4 iniziano gli allenamenti - FedericaSemper : LETTERA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI AL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DI CAGLIARI - SardiniaPost : ?????? #Innovazione La 'Digital island' tra comunicazione e marketing. La tecnologia sbarca al T-Hotel di Cagliari il… - ZO_it : Le #news di #calciomercato di #Zerocinquantuno sono presentate da #Sphaera - Web & Communication ?? #Pezzella #Parma… - CentotrentunoC : #Calciomercato ???? #Cagliari ?? Sembra essere il #Bologna la squadra più interessata a #Lykogiannis ?? L'esterno sinis… -

Si tratta di cittadini tra i 36 e i 56 anni, residenti a Torino,, Milano e Enna. Dopo una ... Il processo davanti al giudice monocratico del Tribunale di Roma si aprirà il20 settembre.... Elias Dessanay, si ritrova a indagare sulla misteriosa morte di una ragazza trovata cadavere a, in un sottopassaggio dell'Asse mediano. È un viaggio nell'Isola di un domani ormai, ...Sarà un campionato di Serie B avvincente quello che si appresta a prendere il via il prossimo 13 agosto. Con Palermo, Modena e Bari, neo promosse dalla Serie C (senza dimenticare il Sudtirol, neofita ...La quarta edizione raddoppia con l’aggiunta dell’award “Donna di scienza giovani”. I riconoscimenti saranno consegnati a settembre, nel corso del FestivalScienza 2022. L’Università di Cagliari nel poo ...