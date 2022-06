Bonus 200 euro colf e badanti: domanda, date e modalità di pagamento (Di martedì 28 giugno 2022) Il Decreto legge 17 maggio 2022 numero 50 (cosiddetto D.L. “Aiuti”) con l’obiettivo di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi internazionale in Ucraina, ha introdotto un’indennità una tantum esentasse pari a 200 euro. La misura, disciplinata agli articoli 31 e 32, è destinata a lavoratori dipendenti e pensionati. A questi si aggiungono una serie di altri beneficiari del Bonus 200 euro, tra cui colf e badanti e, in generale, quanti hanno in corso uno o più rapporti di lavoro domestico. A prevederlo è il comma 8 dell’articolo 32, norma che descrive anche chi si occuperà di corrispondere il Bonus, come i lavoratori potranno ottenerlo e con quali limiti e requisiti. In particolare sarà importante presentare correttamente la domanda di ... Leggi su leggioggi (Di martedì 28 giugno 2022) Il Decreto legge 17 maggio 2022 numero 50 (cosiddetto D.L. “Aiuti”) con l’obiettivo di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi internazionale in Ucraina, ha introdotto un’indennità una tantum esentasse pari a 200. La misura, disciplinata agli articoli 31 e 32, è destinata a lavoratori dipendenti e pensionati. A questi si aggiungono una serie di altri beneficiari del200, tra cuie, in generale, quanti hanno in corso uno o più rapporti di lavoro domestico. A prevederlo è il comma 8 dell’articolo 32, norma che descrive anche chi si occuperà di corrispondere il, come i lavoratori potranno ottenerlo e con quali limiti e requisiti. In particolare sarà importante presentare correttamente ladi ...

