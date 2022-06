Ascolti tv per l’Isola dei famosi 2022 nessun guizzo neppure per la finale (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di finale per l‘Isola dei famosi 2022: come saranno andati gli Ascolti del 27 giugno ? L’edizione più lunga di sempre del reality di Canale 5 con 99 giorni di gioco, di sacrifici, di prove, di digiuno, è stata vista da 2.575.000 spettatori, un risultato non troppo entusiasmante. Ma è lo stesso numero di spettatori che da tre mesi segue il programma, nè più nè meno. Una edizione, dobbiamo dirlo, poco fortunata dal punto di vista degli Ascolti che ha avuto solo un difetto: quello di durare troppo. Una edizione davvero divertente, ironica, scherzosa, che ha visto un cast molto forte mettersi in gioco e senza dubbio, per la prima volta, abbiamo anche visto un trio funzionare in modo perfetto. Parliamo di Ilary Blasi e dei suoi opinionisti, che ci hanno fatto ricordare, che cosa significhi davvero, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo diper l‘Isola dei: come saranno andati glidel 27 giugno ? L’edizione più lunga di sempre del reality di Canale 5 con 99 giorni di gioco, di sacrifici, di prove, di digiuno, è stata vista da 2.575.000 spettatori, un risultato non troppo entusiasmante. Ma è lo stesso numero di spettatori che da tre mesi segue il programma, nè più nè meno. Una edizione, dobbiamo dirlo, poco fortunata dal punto di vista degliche ha avuto solo un difetto: quello di durare troppo. Una edizione davvero divertente, ironica, scherzosa, che ha visto un cast molto forte mettersi in gioco e senza dubbio, per la prima volta, abbiamo anche visto un trio funzionare in modo perfetto. Parliamo di Ilary Blasi e dei suoi opinionisti, che ci hanno fatto ricordare, che cosa significhi davvero, ...

