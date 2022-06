Anche in Texas possono riprendere gli aborti: a deciderlo è stato un giudice. Cosa sta succedendo nei tribunali degli Stati Uniti (Di martedì 28 giugno 2022) Anche in Texas, dopo Louisiana e Utah posso riprendere gli aborti. Come negli altri due Stati, Anche qui è stato un tribunale a sospendere – tramite un ordine restrittivo – le leggi che dovrebbe entrare in vigore non appena la Corte Suprema di Washington ufficializzerà nel mese di luglio quanto ha sentenziato sulla Roe v. Wade. I giudici della Corte Suprema infatti hanno ribaltato una sentenza storica nella legislazione degli Stati Uniti e ora il diritto all’aborto non è più garantito in tutti gli Stati. L’aborto torna a essere consentito solo entro sei settimane dal concepimento del feto, come previsto dalla legge promulgata nel 2021. Una nuova udienza si terrà il 12 luglio ma l’ordine restrittivo ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022)in, dopo Louisiana e Utah possogli. Come negli altri duequi èun tribunale a sospendere – tramite un ordine restrittivo – le leggi che dovrebbe entrare in vigore non appena la Corte Suprema di Washington ufficializzerà nel mese di luglio quanto ha sentenziato sulla Roe v. Wade. I giudici della Corte Suprema infatti hanno ribaltato una sentenza storica nella legislazionee ora il diritto all’aborto non è più garantito in tutti gli. L’aborto torna a essere consentito solo entro sei settimane dal concepimento del feto, come previsto dalla legge promulgata nel 2021. Una nuova udienza si terrà il 12 luglio ma l’ordine restrittivo ...

