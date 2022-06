Uncharted | Raccolta L’Eredità dei Ladri spunta su Steam | ma la data d’uscita delude i fan

(Di lunedì 27 giugno 2022)deisembra vicino allo sbarco sul personal computer. Dopo l’annuncio degli scorsi tempi, il gioco di Naughty Dog migra da console a pc, anche se unaufficiale ancora non c’è., 26/6/2022 – Computermagazine.itQualcosa però nelle ultime ore sembra essersi mosso, come svelato da Multiplayer. Sembra infatti che l’in questione, che è stato recentemente protagonista di uno splendido film con Tom Holland, sia già presente sulbase di, ma non ancora visibile in pubblico. Inoltre, è comparsa anche una, il 19 ottobre del 2022, in pieno autunno, e probabile giorno di uscita diper pc. Si tratta di un periodo che ha fatto storcere ...

Uncharted: Legacy of Thieves per PC avrebbe una data nascosta su Steam, ovvero il 19 ottobre 2022. Uncharted: Legacy of Thieves Collection non ha mai ricevuto una data di uscita su PC, sebbene il gioc ...Spunta una possibile data per lo sbarco di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri su pc direttamente da Steam ...