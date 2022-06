Tour de France 2022, Giulio Ciccone sarà al via con la Trek Segafredo. Il DS Andersen: “Obiettivo vincere una tappa” (Di lunedì 27 giugno 2022) Anche la Trek-Segafredo ha annunciato i propri partecipanti per il Tour de France 2022, in partenza venerdì da Copenaghen. Fra gli otto partenti ci sarà Giulio Ciccone, che ha alle spalle la sola partecipazione ai Campionati Nazionali come preparazione, dopo un Giro d’Italia non proprio soddisfacente. Alla Corsa Rosa l’abruzzese ha dovuto alzare bandiera bianca sulla salita di casa, il Blockhaus, abbandonando le velleità di classifica. A Cogne è arrivata una vittoria che gli ha innalzato il morale e che ha salvato parzialmente la sua campagna italiana; ora sarà di nuovo al Tour, ma questa volta senza ambizioni di classifica. Il direttore sportivo della squadra Kim Andersen ha infatti rivelato che non ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Anche laha annunciato i propri partecipanti per ilde, in partenza venerdì da Copenaghen. Fra gli otto partenti ci, che ha alle spalle la sola partecipazione ai Campionati Nazionali come preparazione, dopo un Giro d’Italia non proprio soddisfacente. Alla Corsa Rosa l’abruzzese ha dovuto alzare bandiera bianca sulla salita di casa, il Blockhaus, abbandonando le velleità di classifica. A Cogne è arrivata una vittoria che gli ha innalzato il morale e che ha salvato parzialmente la sua campagna italiana; oradi nuovo al, ma questa volta senza ambizioni di classifica. Il direttore sportivo della squadra Kimha infatti rivelato che non ...

