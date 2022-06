Sulla spiaggia a Marbella, Haaland palleggia con i ragazzini (Di lunedì 27 giugno 2022) Il nuovo acquisto del Manchester City, Erling Haaland, è stato immortalato mentre palleggia con dei ragazzini sconosciuti Sulla spiaggia di Marbella 27 giugno 2022 Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Il nuovo acquisto del Manchester City, Erling, è stato immortalato mentrecon deisconosciutidi27 giugno 2022

Pubblicità

FragolaBeffarda : @amymarched Credo che il personaggio di Meredith abbia bisogno di una svolta, perché effettivamente è in quell’ospe… - AlatiGiulio : @PaoloBorg Draghi? Quello che non ha eletto nessuno PdC? Che per Dibba non capisce un cazzo e Sibilla vuole in gale… - DanieleMazza9 : RT @HoaraBorselli: Essere fra i primi in tendenza per aver scritto che a #15anni ho fatto esperienza in un piccolo bar sulla spiaggia in ca… - magicamirta : RT @HoaraBorselli: Essere fra i primi in tendenza per aver scritto che a #15anni ho fatto esperienza in un piccolo bar sulla spiaggia in ca… - Bastiiddio : RT @marxkarl2020: @HoaraBorselli A parte che Paola ti ha sbloccato un ricordo. Io sono un padre che se mio figlio va a lavorare in cambio d… -