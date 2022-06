Roma | esplodono bombole del gas | maxi-incendio in zona Aurelia | evacuato un centro estivo | 15 intossicati

Pubblicità

repubblica : Mega incendio a Roma, esplodono 50 bombole di Gpl: brucia un centro estivo, evacuati i bambini e le case [di Luca M… - lasciuretta : RT @IlSedutomulo: Mega #incendio a #Roma, esplodono 50 bombole di Gpl: brucia un centro estivo, evacuati i bambini. Zona chiusa e case sgom… - PatriziaOrlan11 : RT @IlSedutomulo: Mega #incendio a #Roma, esplodono 50 bombole di Gpl: brucia un centro estivo, evacuati i bambini. Zona chiusa e case sgom… - patriziarutigl1 : RT @Libero_official: Maxi-incendio a #Roma tra #Aurelia, #Casalotti e #Boccea: esplodono bombole Gpl, evacuate famiglie e un centro estivo… - alexarmuzzi : Mega incendio a Roma, esplodono 50 bombole di Gpl: brucia un centro estivo, evacuati i bambini. Zona chiusa e case… -

La protezione civile diha evacuato diversi palazzi. Il primo bilancio è un bollettino di guerra con due cavalli feriti, 15 esplosioni di bombole di gas e camper in fiamme. Questo contenuto è ...pure i costi con i terreni secchi. Senza acqua per le irrigazioni di soccorso, per ... l'annucio è firmato Fabrizio Curcio e siglato dalle Regioni, al termine del vertice a. 'I fiumi ...Un grosso incendio è divampato sull’Aurelia. Stando a quanto si apprende, sarebbero scoppiate circa 50 bombole di gas all’interno di un ...Nella sede di Leonardo a Piazza Montegrappa a Roma è stato recapitato - e disinnescato - un pacco esplosivo contenente polvere da sparo ...