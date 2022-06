Rom: in un campo, un maxy incendio a Roma (Di lunedì 27 giugno 2022) Circa 35 rom hanno subito l’inalazione di fumo in un grande incendio in un campo a Roma. Sono stati curati per strada. Due persone, una donna e un bambino, sono state portate in ospedale in codice giallo. Il fuoco è scoppiato in stoppie e si è diffuso rapidamente grazie a un vento caldo. Il campo Leggi su periodicodaily (Di lunedì 27 giugno 2022) Circa 35 rom hanno subito l’inalazione di fumo in un grandein un. Sono stati curati per strada. Due persone, una donna e un bambino, sono state portate in ospedale in codice giallo. Il fuoco è scoppiato in stoppie e si è diffuso rapidamente grazie a un vento caldo. Il

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Roma, maxi-rogo in un campo rom: 15 persone intossicate #roma #viaaurelia #casalotti - monicaintre : RT @ciafapino: Roma sta bruciando dal versante aurelia vicino al campo rom della monachina le fonti e le autorità si vergognano a dire la p… - il_prof_13 : @totofaz @Salvo_Inter17 Ma infatti i 3 dietro mi aiutano a sciogliere anche qualche dubbio tattico su Rom. In campo… - ineziessenziali : @nonsonoioseitu Ma’nfatti! Tutte bojate. (Campo rom??) - giampyvespa : Spero non sia vero che era presente un campo rom vicino al deposito di bombole #incendio -