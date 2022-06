Renato Zero e e Padre Enzo Fortunato in visita al Bambino Gesù (Di lunedì 27 giugno 2022) Oppure 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e 5 euro con chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile. Leggi su umbriaecultura (Di lunedì 27 giugno 2022) Oppure 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e 5 euro con chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.

Pubblicità

DiomedeDaniela : RT @_lesfleursdusab: Minchia, se ce l’avete così tanto con Alessandra Amoroso, allora non siete fan di Renato Zero. Renato Zero non accetta… - mikyes09 : RT @_lesfleursdusab: Minchia, se ce l’avete così tanto con Alessandra Amoroso, allora non siete fan di Renato Zero. Renato Zero non accetta… - amorosoal : RT @_lesfleursdusab: Minchia, se ce l’avete così tanto con Alessandra Amoroso, allora non siete fan di Renato Zero. Renato Zero non accetta… - _lesfleursdusab : Minchia, se ce l’avete così tanto con Alessandra Amoroso, allora non siete fan di Renato Zero. Renato Zero non acce… - GammaStereoRoma : Renato Zero - I Migliori Anni Della Nostra Vita -