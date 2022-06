Pomezia: fiamme in un deposito e in una centrale elettrica, grosso rogo anche in zona Campobello (FOTO) (Di lunedì 27 giugno 2022) Ardea, Pomezia, Roma, ma anche la zona dei Castelli. E’ piena emergenza incendi oggi pomeriggio nell’area della Capitale e Provincia con tutti i mezzi dei Vigili del Fuoco impegnati in interventi di soccorso. In particolare gli episodi più rilevanti si registrano sull’Aurelia e sulla Laurentina tra Pomezia e Roma, dove un tratto è stato chiuso. Doppio incendio a Pomezia oggi 27 giugno 2022 anche a Pomezia però la situazione è preoccupante a causa di un doppio incendio. Come anticipatovi qui il primo rogo è scoppiato al confine con Ardea ed ha coinvolto il deposito Menfer, nuovamente sulla Via Laurentina. A fuoco anche le sterpaglie e la vegetazione adiacente oltre che una centrale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 giugno 2022) Ardea,, Roma, maladei Castelli. E’ piena emergenza incendi oggi pomeriggio nell’area della Capitale e Provincia con tutti i mezzi dei Vigili del Fuoco impegnati in interventi di soccorso. In particolare gli episodi più rilevanti si registrano sull’Aurelia e sulla Laurentina trae Roma, dove un tratto è stato chiuso. Doppio incendio aoggi 27 giugno 2022però la situazione è preoccupante a causa di un doppio incendio. Come anticipatovi qui il primoè scoppiato al confine con Ardea ed ha coinvolto ilMenfer, nuovamente sulla Via Laurentina. A fuocole sterpaglie e la vegetazione adiacente oltre che una...

