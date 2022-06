Neonata muore in ospedale | il corpo viene gettato tra i rifiuti | «L’hanno scambiata per immondizia»

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 27 giugno 2022) La loro bambinama il corpicinotra idell’. Una notizia choc quella data a una coppia statunitense, Alana Ross e Daniel McCarthy, che dopo aver perso la loro primogenita Everleigh Victoria, di sole due settimane di vita, hanno anche dovuto ricevere il dolore di saperla gettata tra icome. La coppia, che ha trascinato in Tribunale l’di Boston, ha dovuto rinunciare per sempre anche al dare una sepoltura alla piccola dopo che il suo corpicino è andato perso per sempre. La piccola era nata prematura e aveva mostrato da subito gravissimi problemi di salute, nonostante i numerosi tentativi dei medici di tenerla in vita alla fine Everleigh Victoria non ce l’ha fatta ed è morta dopo 2 settimane ...