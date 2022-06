Il Settebello travolge l'Australia: ai quarti troverà l'Ungheria (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Settebello campione del mondo si sbarazza dell'Australia 17 - 6 (4 - 0, 3 - 3, 4 - 1, 6 - 2) e approda ai quarti del torneo maschile. Alla Alfred Hajos nel'Isola Margherita un successo non scontato ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 giugno 2022) Ilcampione del mondo si sbarazza dell'17 - 6 (4 - 0, 3 - 3, 4 - 1, 6 - 2) e approda aidel torneo maschile. Alla Alfred Hajos nel'Isola Margherita un successo non scontato ...

