Nel suo fresco di stampa The power of crisis ilamericano,Bremmer, fa sintesi: "Nei prossimi anni, l'umanità dovrà affrontare virus più letali e più infettivi del COVID. L'...Comunque vada il voto del Parlamento italiano sull'invio di armi in Ucraina, la posizione dell'Italia nella crisi "resta chiarissima".Bremmer ,della New York University e presidente di Eurasia Group, spiega a Formiche.ne t perché, con o senza Mario Draghi a Palazzo Chigi, Roma può tenere la barra dritta in politica ... Il politologo Ian Buruma: “Isolare la Cina sarebbe un errore. Con Putin alla fine si dovrà trattare” Il presidente di Eurasia Group a Formiche.net: la Russia sfrutta le divisioni nella politica italiana, ma l'Italia supererà il test ...La crisi alimentare sta colpendo soprattutto Paesi con condizioni di fragilità preesistente, come quelli africani ...