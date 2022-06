Fedez e J-Ax di nuovo insieme per LOVE MI

(Di lunedì 27 giugno 2022)e J-Ax si sono riconciliati e riuniti perMI, il concerto che fa del bene e ama Milano. Una serata speciale, il 28 giugno: 22 artisti, più numerosi special guest a sorpresa per un evento solidale - con il patrocino del Comune di Milano - presentato da Eleonoire Casalegno, Aurora Ramazzotti e il giovane YouTuber Gabriele Vagnato. Fortemente voluto da, che torna finalmente sul palco con J-Ax, raccoglierà fondi grazie al numero 45595 (dal 5 al 30 giugno è possibile donare 2 euro mandando un sms dal cellulare). Questi saranno poi donati dalla FondazioneE.T.S. a TOG - TOGETHER TO GO, Onlus già supportata dain passato e diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e ...

Pubblicità

byjoontae : io se penso che taehyung poteva incontrare fedez e chiara ferragni alla milan fashion week e poi che ne so diventar… - xonlyth3brave : RT @94GoldRush: hey @Fedez è il mio compleanno di nuovo, tvb?????????? - COUCH3RRY : RT @94GoldRush: hey @Fedez è il mio compleanno di nuovo, tvb?????????? - heartbreakgvrI : RT @94GoldRush: hey @Fedez è il mio compleanno di nuovo, tvb?????????? - 94GoldRush : hey @Fedez è il mio compleanno di nuovo, tvb?????????? -

... fino all'ultimo scatto (in ordine di tempo) di Chiara con suo figlio Leone e ilcuginetto. ... Lettura consigliatain lacrime su Instagram annuncia la sua malattia, migliaia di followers ...Dopo Mille , in collaborazione con Achille Lauro e Orietta Berti,propone unterzetto per una delle canzoni più ascoltate di questo inizio estate, dalle sonorità anni '60 Tropicana , ...Tanti i cantanti che si alternano sul palco. Tra loro, ce n’è uno che spicca: J-Ax, storico ex amico amico di Fedez, che in questa occasione torna in qualità amico ritrovato di Fedez. Love Mi infatti ...Una serata speciale, da non perdere: 22 artisti, più numerosi special guest a sorpresa per l'evento solidale voluto dai due rapper a scopo benefico ...