"Che ca**o ridi": cosa succede quando Senaldi ride in faccia al percettore di reddito di cittadinanza | VIDEO (Di lunedì 27 giugno 2022) Lite a distanza durante Morning News, il programma di Mediaset condotto da Simona Branchetti in onda su Canale 5 e Tgcom24. Protagonisti un percettore di reddito di cittadinanza, "Lino", e Pietro Senaldi, condirettore del quotidiano Libero. Si parla di lavoro. "Si pagano molte tasse in questo Paese, e per questo viene scoraggiata l'assunzione a tempo pieno", dice la conduttrice. a #MorningNews checazzoridi.mp4 (partiti benissimo) pic.twitter.com/96z8VHwZUg — sergiomarcoc (@sergiomarcoc) June 27, 2022 "Che ca**o ridi", Senaldi ride in faccia al percettore di reddito di cittadinanza, che non la prende bene A quel punto "Lino" si infervora, prende il microfono dalla ...

