Bollette luce e gas: nuova stangata dal 1 luglio (Di lunedì 27 giugno 2022) Bollette luce e gas, nuova stangata in arrivo per le famiglie italiane nel terzo trimestre. Stando a quanto riportato dalle stime di Nomisma Energia, infatti, a partire dal 1° luglio 2022 ci attendono incrementi importanti su luce (+17%) e gas (+27%). Bollette luce e gas, nuovi rincari: quanto costeranno in più alle famiglie Il presidente Davide Tabarelli informa che i prezzi di gas ed elettricità sono praticamente esplosi sui mercati internazionali “dopo la decisione della Russia del 16 giugno scorso di tagliare le forniture alla Germania e all’Italia”. Adesso, quindi, si ritorna su un trend di crescita, con un forte rialzo sulle Bollette, contrariamente a quanto accaduto ad aprile (-10%). Per Tabarelli, sarà “un aumento ... Leggi su risparmioggi (Di lunedì 27 giugno 2022)e gas,in arrivo per le famiglie italiane nel terzo trimestre. Stando a quanto riportato dalle stime di Nomisma Energia, infatti, a partire dal 1°2022 ci attendono incrementi importanti su(+17%) e gas (+27%).e gas, nuovi rincari: quanto costeranno in più alle famiglie Il presidente Davide Tabarelli informa che i prezzi di gas ed elettricità sono praticamente esplosi sui mercati internazionali “dopo la decisione della Russia del 16 giugno scorso di tagliare le forniture alla Germania e all’Italia”. Adesso, quindi, si ritorna su un trend di crescita, con un forte rialzo sulle, contrariamente a quanto accaduto ad aprile (-10%). Per Tabarelli, sarà “un aumento ...

