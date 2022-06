Ballottaggi, ecco cosa è successo veramente (Di lunedì 27 giugno 2022) di Paolo Becchi e Giuseppe Palma Il secondo tempo delle amministrative si è concluso. Il centrosinistra vince i Ballottaggi e riequilibra il risultato del primo turno dove invece aveva vinto il centrodestra conquistando Comuni politicamente rilevanti come Genova e Palermo. I Ballottaggi al centrosinistra Al secondo turno il Pd e annessi portano a casa risultati importanti come Verona, Parma, Piacenza, Monza e Catanzaro, strappandoli al centrodestra. Clamoroso il risultato di Catanzaro, da oltre sedici anni una roccaforte del centrodestra, centrodestra che evita il cappotto solo grazie a Lucca, Sesto San Giovanni, Gorizia e Frosinone. Persino a Como vince a sorpresa un candidato civico. La coalizione di centrodestra paga le divisioni interne, ne è la prova l’atteggiamento di Fratelli d’Italia che a Catanzaro, dove al primo turno correva da sola, ha ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 27 giugno 2022) di Paolo Becchi e Giuseppe Palma Il secondo tempo delle amministrative si è concluso. Il centrosinistra vince ie riequilibra il risultato del primo turno dove invece aveva vinto il centrodestra conquistando Comuni politicamente rilevanti come Genova e Palermo. Ial centrosinistra Al secondo turno il Pd e annessi portano a casa risultati importanti come Verona, Parma, Piacenza, Monza e Catanzaro, strappandoli al centrodestra. Clamoroso il risultato di Catanzaro, da oltre sedici anni una roccaforte del centrodestra, centrodestra che evita il cappotto solo grazie a Lucca, Sesto San Giovanni, Gorizia e Frosinone. Persino a Como vince a sorpresa un candidato civico. La coalizione di centrodestra paga le divisioni interne, ne è la prova l’atteggiamento di Fratelli d’Italia che a Catanzaro, dove al primo turno correva da sola, ha ...

