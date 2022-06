Addio Del Vecchio | morto il fondatore dell’impero Luxottica

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 giugno 2022) E’all’ospedale San Raffaele di Milano Leonardo Del, ildie presidente di Essilor, aveva 87 anni. Secondo uomo più ricco d’Italia secondo la classifica di Forbes, era stato insignito Cavaliere del Lavoro nel 1986. “Leonardo Delè stato un grande italiano. La sua storia, dall’orfanotrofio alla guida di un impero economico, sembra una storia di altri tempi. Ma è un esempio per oggi e domani”. Lo scrive, su Twitter, il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni. La storia Vero principe dell’imprenditoria italiana, Delnon lo è stato per diritto di nascita. Tutt’altro: in un paese dove il capitalismo familiare è ancora molto radicato Delsi afferma con la stoffa del self made man ...