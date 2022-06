Usa, dopo l’aborto rischiano contraccezione e unioni gay: le minacce del giudice conservatore sui diritti civili «da correggere» (Di domenica 26 giugno 2022) Lo scorso 24 giugno la Corte Suprema americana ha scelto di abolire la sentenza Roe v. Wade, che nel 1973 aveva reso legale l’aborto a livello federale. Il diritto all’aborto a livello costituzionale negli USA è stato dunque cancellato. La decisione che non ha tardato a scatenare proteste in tutto il Paese, dove i manifestanti hanno urlato slogan come «Non è il tuo corpo, non è la tua scelta», o «Crediamo nelle donne, non arretreremo». Ma c’è chi teme che il provvedimento della Corte Suprema possa spianare la strada ai tribunali per una revisione di ulteriori diritti civili, dal matrimonio gay all’uso di contraccettivi nelle coppie sposate. «Il diritto di interrompere una gravidanza è derivato direttamente dal diritto di acquistare e utilizzare contraccettivi. A sua volta, quei diritti hanno portato, ... Leggi su open.online (Di domenica 26 giugno 2022) Lo scorso 24 giugno la Corte Suprema americana ha scelto di abolire la sentenza Roe v. Wade, che nel 1973 aveva reso legalea livello federale. Il diritto ala livello costituzionale negli USA è stato dunque cancellato. La decisione che non ha tardato a scatenare proteste in tutto il Paese, dove i manifestanti hanno urlato slogan come «Non è il tuo corpo, non è la tua scelta», o «Crediamo nelle donne, non arretreremo». Ma c’è chi teme che il provvedimento della Corte Suprema possa spianare la strada ai tribunali per una revisione di ulteriori, dal matrimonio gay all’uso di contraccettivi nelle coppie sposate. «Il diritto di interrompere una gravidanza è derivato direttamente dal diritto di acquistare e utilizzare contraccettivi. A sua volta, queihanno portato, ...

rulajebreal : La destra religiosa alla Corte Suprema USA abolisce dopo 50 anni il diritto costituzionale all’aborto. Per i giudic… - riotta : Il giudice di destra Corte Suprema Usa Thomas, accusato di molestie dalla prof. Hill e con la moglie coinvolta nel… - Agenzia_Ansa : Il presidente Joe Biden ha dato mandato al segretario alla salute di garantire l'accesso delle donne alla pillola a… - Gianluca1187 : Gli #USA rischiano veramente di tornare al 1800. Questo dimostra che le garanzie sociali e i diritti civili non son… - eErgaOmnes : RT @ItalianPolitics: Si, quelli UK sono 'cazzi nostri', specie se i britannici orientano DA FUORI UE l'intera politica europea per conto US… -