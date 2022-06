Tensione a Firenze: marocchino colpisce con una spranga di ferro un ambulante bengalese (Di domenica 26 giugno 2022) La lite, poi la rissa furibonda. Due ambulanti stavano allestendo i banchi di frutta e verdura al mercato in piazza dell’Isolotto, a Firenze. Prima hanno discusso verbalmente, poi sono passati alle mani. Un bengalese di 25 anni ha spintonato con una spranga di ferro un marocchino di 44 anni. Quest’ultimo, per tutta risposta, ha afferrato la stessa spranga di ferro. E ha colpito il bengalese in testa. Gli ha procurato una vistosa ferita. Firenze, i due ambulanti denunciati Il personale del pronto soccorso dell’ospedale Torregalli ha riscontrato lesioni ial 25enne. Il marocchino, con precedenti penali, è stato denunciato per l’ipotesi del reato di lesioni aggravate. Invece il bengalese per l’ipotesi del ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 giugno 2022) La lite, poi la rissa furibonda. Due ambulanti stavano allestendo i banchi di frutta e verdura al mercato in piazza dell’Isolotto, a. Prima hanno discusso verbalmente, poi sono passati alle mani. Undi 25 anni ha spintonato con unadiundi 44 anni. Quest’ultimo, per tutta risposta, ha afferrato la stessadi. E ha colpito ilin testa. Gli ha procurato una vistosa ferita., i due ambulanti denunciati Il personale del pronto soccorso dell’ospedale Torregalli ha riscontrato lesioni ial 25enne. Il, con precedenti penali, è stato denunciato per l’ipotesi del reato di lesioni aggravate. Invece ilper l’ipotesi del ...

