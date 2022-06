Suicidi, i dati italiani e la Mozione della Camera dei deputati (Di domenica 26 giugno 2022) Uno dei problemi più sommersi e sottovalutati è senza dubbio quello dei Suicidi. Un fatto che nel nostro paese riguarda quattromila persone l’anno ed è aumentato con la pandemia colpendo soprattutto i giovani under 30. Una problematica che è tornata nei giorni scorsi a far parlare di se dopo una Mozione approvata alla Camera dei deputati con cui il Governo si doterà di un piano nazionale di prevenzione dei Suicidi I Suicidi in Italia, la pandemia e il problema dei giovani Suicidi, fonte annalisacolzi.itSecondo l‘Istituto Superiore di Sanità e l’Istat in Italia assistiamo a circa 4000 Suicidi l’anno. In particolare nel nostro paese il tasso dei Suicidi è di 5,6 casi ogni 100.000 abitanti con aumento in tutto il mondo dovuto alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 giugno 2022) Uno dei problemi più sommersi e sottovalutati è senza dubbio quello dei. Un fatto che nel nostro paese riguarda quattromila persone l’anno ed è aumentato con la pandemia colpendo soprattutto i giovani under 30. Una problematica che è tornata nei giorni scorsi a far parlare di se dopo unaapprovata alladeicon cui il Governo si doterà di un piano nazionale di prevenzione deiin Italia, la pandemia e il problema dei giovani, fonte annalisacolzi.itSecondo l‘Istituto Superiore di Sanità e l’Istat in Italia assistiamo a circa 4000l’anno. In particolare nel nostro paese il tasso deiè di 5,6 casi ogni 100.000 abitanti con aumento in tutto il mondo dovuto alla ...

