Strage di migranti a Melilla | le Ong denunciano almeno 37 morti nella calca per superare la frontiera spagnola

I gruppi umanitari denunciano l'uso "sistematico" della forza da parte delle forze dell'ordine suiche si spingono fino al nord del Marocco per tentare di entrare in Europa, così come le ...Violenza e disperazione di nuovo protagonisti al confine tra il Marocco e la Spagna. Sono decine irimasti uccisi nel corso di un caotico tentativo di entrare in massa nell'enclave iberica di Melilla. E si contano a decine anche i feriti. Le immagini diffuse da attivisti e media mostrano ...Sarebbero almeno 27 i migranti morti venerdì mattina nella calca nel tentativo di entrare nell’enclave spagnola di Melilla. A denunciarlo sono state la Ong spagnola Caminando Fronteras e l’Associazion ...Sono decine i migranti rimasti uccisi venerdì nel corso di un caotico tentativo di entrare in massa nell'enclave iberica di Melilla. E si contano a decine anche i feriti, anche agenti, che su entrambi ...