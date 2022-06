Pubblicità

La bambina, soccorsa mercoledì mattina in stato di incoscienza dai pompieri nell'del terzo arrondissement, è poi deceduta all'ospedale di Bron dove era stata trasportata. La donna, "unica ...Una cronaca dell'quella che in queste due settimane ha riempito pagine e pagine di giornali (...Patti a bordo della sua Fiat 500 dalle 13 (ora in cui va a prendere la figlia Elena all'... Orrore in un asilo nido di Lione, a 11 mesi soffocata con l’acido La maestra: "Non sopportavo il pianto" Una bimba di 11 mesi, di origine italiana, è stata uccisa a Lione. All’asilo che frequentava, un’educatrice le ha fatto ingerire dell’acido muriatico perché stanca del suo pianto. La piccola, figlia d ...Uccide una bimba di 11 mesi facendole ingerire dell’acido. L’omicidio – secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Figaro – è avvenuto in un asilo nido di Lione e la polizia ha fermato una dipen ...