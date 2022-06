“No alla guerra e no alla Nato”: in migliaia manifestano a Madrid, dove tra due giorni si apre il vertice dell’Alleanza atlantica (Di domenica 26 giugno 2022) migliaia in marcia per chiedere lo scioglimento della Nato e la pace in Ucraina. Succede a Madrid, dove tra due giorni si aprirà il prossimo vertice dell’Alleanza atlantica, previsto dal 28 al 30 giugno. Un lungo corteo composto da attivisti di sinistra, anticapitalisti, no global, ecologisti, femministe, comunisti e movimenti come Fridays for Future e Extinction Rebellion ha marciato sotto la stretta sorveglianza della polizia. Assente la sinistra radicale che partecipa alla coalizione di governo con la sola eccezione del comunista Enrique Santiago, segretario di Stato per l’Agenda 2030 (responsabile dell’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile). Tra gli slogan scanditi dai manifestanti: “No ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022)in marcia per chiedere lo scioglimento dellae la pace in Ucraina. Succede atra duesi aprirà il prossimo, previsto dal 28 al 30 giugno. Un lungo corteo composto da attivisti di sinistra, anticapitalisti, no global, ecologisti, femministe, comunisti e movimenti come Fridays for Future e Extinction Rebellion ha marciato sotto la stretta sorveglianza della polizia. Assente la sinistra radicale che partecipacoalizione di governo con la sola eccezione del comunista Enrique Santiago, segretario di Stato per l’Agenda 2030 (responsabile dell’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile). Tra gli slogan scanditi dai manifestanti: “No ...

