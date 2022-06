Milan | nuovamente occhi su Ziyech | i rossoneri pensano alla formula

Leggi su sportface

(Di domenica 26 giugno 2022) Ilha messo glisu Hakim, gioiellino del Chelsea, esterno destro di piede mancino. L’ex calciatore dell’Ajax ha trovato spazio a fasi alterne a Londra, motivo per il quale ihanno ben pensato di puntare su di lui per rinforzare una squadra già di per sé competitiva in ottica nazionale; il tutto anche per aprire prospettive interessanti in Champions League, considerando anche il fatto che ilpartirà in prima fascia dopo la conquista dello Scudetto. La società meneghina ha manifestato a più riprese il suo interesse verso il giocatore, come riportato peraltro dal ‘Corriere dello Sport’; si sta però lavorando ancora sullazione di un’offerta ufficiale al Chelsea. Le idee delper arrivare al calciatore sono essenzialmente ...