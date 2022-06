Koulibaly verso la permanenza?

(Di domenica 26 giugno 2022) Kalidouè sicuramente uno degli uomini chiave di questo Napoli di mister Spalletti. La società azzurra ed il difensore senegalese ad oggi non sono ancora riusciti a trovare un accordo economico per il prolungamento del contratto, in scadenza a Giugno 2023. Il nome del centrale difensivo è stato già accostato a diversi top club L'articolo

Calciomercato Napoli - Kalidoula permanenza a Napoli . Lo rivelano i colleghi di SportMediaset . Se non ci saranno offerte, le parti andrannoun'intesa per rinnovare il contratto e per poi salutarsi la ...Mercato Napoli,la permanenza Non c'è ovviamente la certezza date le tante variabili in gioco, ma ci sono ottime possibilità in virtù anche di un patto tra il presidente Aurelio De ...Kalidou Koulibaly è sicuramente uno degli uomini chiave di questo Napoli di mister Spalletti. La società azzurra ed il difensore senegalese ad oggi non ...Si parla tanto del futuro di Kalidou Koulibaly, tra un rinnovo che non arriva e l'interesse di Barcellona e Juventus.