Il centrodestra ritrova l'unità per i ballottaggi e cerca conferme (Di domenica 26 giugno 2022) È il giorno dei ballottaggi. Oggi due milioni di italiani saranno chiamati alle urne per eleggere i sindaci di 65 Comuni (59 nelle Regioni a statuto ordinario- di cui uno inferiore ai 15mila abitanti - e 6 nelle Regioni a statuto speciale, anche in questo caso un Comune ha meno di 15mila abitanti), di cui 13 capoluoghi di provincia. Seggi aperti dalle 7 alle 23. I Comuni al voto nelle Regioni a statuto ordinario con il maggior numero di elettori sono Verona (202.638), Parma (146.939), Monza (98.073), Barletta (80.159), Lucca (79.634), Alessandria (73.657), Catanzaro (73.294) e Como (72.132). Nelle Regioni a statuto speciale, invece, Gorizia è il Comune al ballottaggio con il maggior numero di elettori (30.295). I due comuni più piccoli che devono scegliere il sindaco sono e Villafranca Sicula, in provincia di Agrigento, con 1.407 abitanti e ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) È il giorno dei. Oggi due milioni di italiani saranno chiamati alle urne per eleggere i sindaci di 65 Comuni (59 nelle Regioni a statuto ordinario- di cui uno inferiore ai 15mila abitanti - e 6 nelle Regioni a statuto speciale, anche in questo caso un Comune ha meno di 15mila abitanti), di cui 13 capoluoghi di provincia. Seggi aperti dalle 7 alle 23. I Comuni al voto nelle Regioni a statuto ordinario con il maggior numero di elettori sono Verona (202.638), Parma (146.939), Monza (98.073), Barletta (80.159), Lucca (79.634), Alessandria (73.657), Catanzaro (73.294) e Como (72.132). Nelle Regioni a statuto speciale, invece, Gorizia è il Comune alo con il maggior numero di elettori (30.295). I due comuni più piccoli che devono scegliere il sindaco sono e Villafranca Sicula, in provincia di Agrigento, con 1.407 abitanti e ...

BOrchestrati : @PoliticaPerJedi Chi nel 2018 ha votato il centrodestra unito oggi si ritrova: - Lega nel governo per la seconda vo… - Piacenza_Online : Il centrodestra si ritrova al Parco della Galleana. “Si vota, si vince” Patrizia Barbieri riunisce la coalizione pe… - __Dissacrante__ : Non gliene frega piu' niente. Si pubblicizza, pubblicizza la piattaforma, e si ritrova ospite fisso per fare propag… -