Finlandia, Lorenzo Imbesi alla guida della più importante associazione al mondo di Design (Di domenica 26 giugno 2022) Lorenzo Imbesi del Dipartimento di Pianificazione, Design, tecnologia dell’architettura, direttore del Centro interdipartimentale Sapienza Design Research, è stato eletto presidente di Cumulus, associazione internazionale di università e scuole d’arte, Design e media. Fondata nel 1990, come piattaforma per promuovere la collaborazione e la mobilità di studenti e docenti all’interno del programma Erasmus dell’Unione Europea, Cumulus è l’unica associazione globale al servizio della formazione e della ricerca nel Design, che riunisce oltre 350 università e scuole di 63 Paesi. L’obiettivo è quello di incoraggiare la collaborazione accademica e la cooperazione con imprese, istituzioni pubbliche e governi nell’ambito ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 giugno 2022)del Dipartimento di Pianificazione,, tecnologia dell’architettura, direttore del Centro interdipartimentale SapienzaResearch, è stato eletto presidente di Cumulus,internazionale di università e scuole d’arte,e media. Fondata nel 1990, come piattaforma per promuovere la collaborazione e la mobilità di studenti e docenti all’interno del programma Erasmus dell’Unione Europea, Cumulus è l’unicaglobale al servizioformazione ericerca nel, che riunisce oltre 350 università e scuole di 63 Paesi. L’obiettivo è quello di incoraggiare la collaborazione accademica e la cooperazione con imprese, istituzioni pubbliche e governi nell’ambito ...

Pubblicità

lz_lorenzo : @evamarghe Finlandia e svezia proprio nn vedono l’ora! - Lorenzo_1976 : RT @lanf64: La #Finlandia è pronta a una guerra contro la Russia in caso di attacco. “L’#Ucraina è stata un boccone difficile da masticare… - Lorenzo_1976 : RT @Faggio4: Questo pezzettino di terra di merda è Russo, da sempre. In Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia non ci sono testate… - Lorenzo_1976 : RT @lanf64: #Finlandia: 'Pronti a combattere se la #Russia attacca'. #Putin non credo che ne abbia la forza in termini di soldati, bisogna… - Lorenzo_1976 : RT @malimortacc: @rusembitaly Non vedo l’ora che la Finlandia via apra un buco di culo addizionale a voi schifosi criminali -