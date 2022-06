Elon Musk svela: “I nostri impianti Tesla stanno perdendo miliardi di dollari” (Di domenica 26 giugno 2022) L’industria automobilistica globale è in difficoltà per la carenza di microchip e semiconduttori. Una problematica, questa, che a causato rallentamenti nelle forniture e, di conseguenza, anche nella produzione. Nemmeno Tesla è stata risparmiata dalla crisi. Elon Musk, amministratore delegato dell’azienda statunitense, ha ammesso che anche la sua società è in affanno per i danni economici Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 giugno 2022) L’industria automobilistica globale è in difficoltà per la carenza di microchip e semiconduttori. Una problematica, questa, che a causato rallentamenti nelle forniture e, di conseguenza, anche nella produzione. Nemmenoè stata risparmiata dalla crisi., amministratore delegato dell’azienda statunitense, ha ammesso che anche la sua società è in affanno per i danni economici

