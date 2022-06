Con Amazon ora puoi provarle direttamente online

Leggi su curiosauro

(Di domenica 26 giugno 2022)è pronta a far evolvere l’e-commerce con una nuova straordinaria funzione interattiva. Presto, le tue nuove scarpe, potrai. Come? Ti basterà avere con te uno smartphone, con funzioni di realtà aumentata, e il gioco è fatto! La nuova funzione Virtual try-on con realtà aumentata potrebbe davvero rivoluzionare il mondo dell’e-commerce, offrendo a utenti e acquirenti nuove possibilità di scelta. Scarpe da provare, con la funzione try-on diFino a poco tempo fa, chi aveva bisogno di un nuovo paio di scarpe andava in negozio o le comprava(alla cieca). I più furbi procedevano invece diversamente… Andavano in un qualsiasi negozio di scarpe, provavano il paio preferito, poi cercavamo il ...