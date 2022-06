Cinque vigili aggrediti da decine di extracomunitari alla Stazione di Napoli La denuncia di Nappi e Alviti

(Di domenica 26 giugno 2022) “Basta con il fenomeno indegno del suk abusivo che si svolge tutte le notti in Piazza Garibaldi. Nelle scorse ore, 5 agenti della polizia municipale intenti a presidiare la zona sono stati accerchiati eda un gruppo diche vendevano alimenti di dubbia qualità e provenienza, in spregio a ogni regola. Isono finiti in ospedale e la vettura di ordinanza è stata imbrattata con il cibo destinatovendita fuorilegge”. Arlo tramite una nota diffusa in mattinata è Severino, consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana didella Lega. “Si tratta di uno dei tanti episodi -aggiunge -, che emerge soltanto grazie all’attenzione, alle denunce, e al lavoro che la Lega svolge sul territorio, altrimenti sarebbe ...

MarcelloTropea : Incendio alla scarpata ferroviaria che confina con casa mia. Ho chiamato i Vigili del fuoco e cinque minuti dopo s… - Gaetano13155627 : @GraziaTerenzi @stormi1904 @battaglia_persa @salviamoroma @PoveraR @romafaschifo @Antincivili @RiprendRoma… - Valessiabi : RT @enpaonlus: Soccorse e salvate dai Vigili del Fuoco ?@vigilidelfuoco? e dai volontari ENPA adesso sono al sicuro ?@RegLiguria? ?@mangino… - manginobrioches : RT @enpaonlus: Soccorse e salvate dai Vigili del Fuoco ?@vigilidelfuoco? e dai volontari ENPA adesso sono al sicuro ?@RegLiguria? ?@mangino… - PositanoMaria : RT @enpaonlus: Soccorse e salvate dai Vigili del Fuoco ?@vigilidelfuoco? e dai volontari ENPA adesso sono al sicuro ?@RegLiguria? ?@mangino… -

Sky Tg24

le persone coinvolte nell'incidente, per cui sono stati allertati anche idel Fuoco. Fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte nel scontro non sono state giudicate gravi dai ...... che proprio in occasione dell'anniversario, aanni di distanza dalla scomparsa, attraverso ... a più riprese, da parte di una task force di 50 persone tra Soccorso alpino,del fuoco, ... Napoli, cinque vigili accerchiati e picchiati Momenti di tensione ieri dopo l'intervento degli operatori nei riguardi di una 30enne nigeriana che vendeva cibo in strada senza autorizzazioni ...Cinque feriti, di cui quattro non gravi e uno comunque non in pericolo di vita (trasportato all'ospedale Maria Vittoria), in un incidente avvenuto nella serata di ieri, sabato 25 giugno 2022, all'incr ...