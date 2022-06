Beautiful anticipazioni | Liam sotto pressione | Baker indaga e spaventa Finirà in carcere?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 26 giugno 2022) Che cosa succederà nella puntata diche ci aspetta domani, 27 giugno 2022 su Canale 5? Una nuova settimana in compagnia della soap di Canale 5 anche in questo caldo, caldissimo fine mese! Come avrete visto negli ultimi episodi della soap americana,sembra essere convinto di quello che ha scoperto: il coinvolgimento di una delle persone a cui Vinny ha provato a rovinare la vita, nella sua morte. Per questo motivo il detective ha iniziato a pressare gli Spencer, in attesa di poter capire se davveropotrebbe essere coinvolto in questa vicenda. Il giovane marito di Hope per il momento non sa nulla ma sta per scoprirlo, visto cheha fatto un salto in ufficio da Bill. L’imprenditore ha messo subito le mani avanti: suo figlio non ha nulla a che fare con la morte di Vinny ma il detective, sembra ...