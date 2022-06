Ballottaggi in Toscana: Carrara al centrosinistra. A Lucca esulta il centrodestra (Di domenica 26 giugno 2022) Serena Arrighi e Mario Pardini: sono i nomi dei sindaci emersi dal turno di Ballottaggio in Toscana. Lei guiderà Carrara, lui Lucca Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 26 giugno 2022) Serena Arrighi e Mario Pardini: sono i nomi dei sindaci emersi dal turno dio in. Lei guiderà, lui

Pubblicità

repubblica : Mario Pardini sindaco a Lucca, a Carrara vince la dem Arrighi: i risultati dei ballottaggi in Toscana - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Mario Pardini sindaco a Lucca, a Carrara vince la dem Arrighi: i risultati dei ballottaggi in Toscana - fuoripostoluogo : RT @Linus2k: Attenzione, che non si dica che #Lucca è stata espugnata. Lucca è una città di destra che ha avuto una parentesi FELICE con Ta… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: #Ballottaggi, il sorpasso de centrodestra a #Lucca e il ritorno del centrosinistra a #Carrara - LHyperAttivo : #Lucca In Toscana la sinistra fatica a vincere nelle città perché ci sono troppi padri padroni, padrini e capi bast… -