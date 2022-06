Amici, dove vivono l’intimità le coppie nate nella scuola? Il regolamento (Di domenica 26 giugno 2022) In questi 21 anni di Amici, di coppie nella Casetta del talent di Maria De Filippi ne sono nate davvero tante. Alcune hanno resistito anche fuori, altre no, ma tutte sono partite con grande slancio e passione. E a proposito di passione, viene naturale chiedersi se i fidanzati di Amici possono o no vivere l’intimità in casetta, magari in una stanza senza telecamere. La risposta è no: nella scuola è assolutamente vietato scambiarsi effusioni troppo spinte e tanto meno appartarsi per vivere l’intimità, anche perché non c’è un posto dove farlo. A parte il bagno, infatti, le telecamere sono ovunque, e sorvegliano la situazione anche di notte, proprio come al Grande Fratello Vip 6. Ma i motivi non solo legati al voyeurismo, ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 giugno 2022) In questi 21 anni di, diCasetta del talent di Maria De Filippi ne sonodavvero tante. Alcune hanno resistito anche fuori, altre no, ma tutte sono partite con grande slancio e passione. E a proposito di passione, viene naturale chiedersi se i fidanzati dipossono o no viverein casetta, magari in una stanza senza telecamere. La risposta è no:è assolutamente vietato scambiarsi effusioni troppo spinte e tanto meno appartarsi per vivere, anche perché non c’è un postofarlo. A parte il bagno, infatti, le telecamere sono ovunque, e sorvegliano la situazione anche di notte, proprio come al Grande Fratello Vip 6. Ma i motivi non solo legati al voyeurismo, ...

Pubblicità

lorenzojova : questa la line up degli ospiti “in cartellone” poi ogni sera sorprese e incontri tra mondi musicali. Il backstage d… - alukka1 : RT @GiovanniPaglia: Meloni perché ti stupisci se noi pensiamo che tu voglia attaccare la 194? I tuoi amici in Europa lo fanno, la tua matri… - ovidiobaraldini : RT @GiovanniPaglia: Meloni perché ti stupisci se noi pensiamo che tu voglia attaccare la 194? I tuoi amici in Europa lo fanno, la tua matri… - CarmelaScala5 : @Oj91280784 Premesso che gli occhi di baru parlano purtroppo per lui????emanano amore per jess e il rossore del viso… - Deny_2020 : RT @GiovanniPaglia: Meloni perché ti stupisci se noi pensiamo che tu voglia attaccare la 194? I tuoi amici in Europa lo fanno, la tua matri… -