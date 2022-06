Amanda Lear: così ti distruggo Claudia Schiffer | “Dicono che sono una malalingua” (Di domenica 26 giugno 2022) Amanda Lear ha conquistato il pubblico negli anni sessanta, grazie al suo fascino ed al suo talento. L’artista si è sempre contraddistinta per il suo carattere ironico e schietto e la sua risposta alla provocazione di Claudia Schiffer ne è la prova. Nel corso della sua carriera Amanda Lear ha dimostrato di avere un talento poliedrico: cantante, attrice, modella, scrittrice, pittrice e conduttrice, è una delle artiste più celebri ed iconiche degli ultimi anni. Amanda Lear, la cantante ha sempre la risposta pronta (fonte web)Ha esordito nel mondo dello spettacolo negli anni sessanta come modella. Grazie al suo fascino, contraddistinto da una certa androginia, ha attirato l’attenzione di diversi fotografi ed artisti, tra cui spicca Salvador Dalì, con il ... Leggi su newstv (Di domenica 26 giugno 2022)ha conquistato il pubblico negli anni sessanta, grazie al suo fascino ed al suo talento. L’artista si è sempre contraddistinta per il suo carattere ironico e schietto e la sua risposta alla provocazione dine è la prova. Nel corso della sua carrieraha dimostrato di avere un talento poliedrico: cantante, attrice, modella, scrittrice, pittrice e conduttrice, è una delle artiste più celebri ed iconiche degli ultimi anni., la cantante ha sempre la risposta pronta (fonte web)Ha esordito nel mondo dello spettacolo negli anni sessanta come modella. Grazie al suo fascino, contraddistinto da una certa androginia, ha attirato l’attenzione di diversi fotografi ed artisti, tra cui spicca Salvador Dalì, con il ...

